Снегопад спровоцировал множество аварий на дорогах Тверской области

14 Март 2020 2020-03-14T19:06:54+03:00

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Днем в субботу, 14 марта, в регион пришёл снегопад. Многие водители уже «переобулись», зимы-то почти не было.

Оттого на трассах днём было множество аварий.

После полудня трасса М-10 под Тверью в районе Эммаусса встала в пробке. Здесь было сразу несколько аварий. Пробка в сторону столицы растянулась на пару километров.

В Твери из-за аварий вставал в пробках Южный путепровод.

Аварии есть и в райцентрах. Так в Торопце водитель не справился с управлением и вылетел на встречку. Судя по повреждениям авто (на фото), чудо, что он серьезно не пострадал.

Официальной статистики по ДТП от ГИБДД пока нет, день ещё не закончился, но уже сейчас очевидно, количество аварий увеличилось в разы.

ИСТОЧНИК KP.RU