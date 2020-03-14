Где чистит снег снегоуборочная техника Твери во время снегопада

14 Март 2020 2020-03-14T17:38:42+03:00

В Твери снова снег. Фото: Татьяна РУМЯНЦЕВА

Водители негодуют в соцсетях, а власти уверяют, что работа по расчистке магистралей ведётся

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Начавшийся днём 14 марта снегопад засыпал Тверь снегом. В соцсетях автомобилисты негодуют: городские магистрали не чищены. Где снегоуборочная техника?

Горадминистрация отреагировала официальным сообщением, в котором заверила - идёт уборка.

В релизе, в частности, говорится: муниципальное предприятие «ЖЭК» ведет обработку проезжей части противогололёдными материалами.

Сообщается, на улицы вышли комбинированные дорожные машины и другая спецтехника, которая во избежание образования наледи производит обработку дорог.

Где чистят: в первую очередь дорожные службы расчищают мосты и путепроводы, а также магистральные улицы. Чистят тротуары.

-Работы по расчистке дорог, уборке и вывозу снега в соответствии с нормативами продолжатся после завершения снегопада - ближе к ночи. Вывод техники будет увеличен, - заверяют в горадминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU