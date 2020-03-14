Стало известно, когда в дома Московского района Твери дадут холодную воду

14 Март 2020 2020-03-14T15:24:47+03:00

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Около полудня в субботу, 14 марта, часть Московского района осталась без холодной воды.

Давление снизилось, в части домов Южного, Московского района и Затверечья. Причиной ЧП стало повреждение на водоводе в Затверечье.

-Место определено и локализуется. Две задвижки уже перекрыты, давление сейчас начнет расти, вода начнёт возвращаться. Полное восстановление давления в сети обычно занимает около 2 часов, - пояснили в тверском Водоканале.

ИСТОЧНИК KP.RU