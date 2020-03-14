В Твери пропала 14-летняя девушка
14-летняя Александра Чистовская ушла из дома и не вернулась 13 марта. Поисками пропавшей занимаются следователи регионального СУ СК.
В ведомстве поясняют, что ранее девушка неоднократно уходила из дома, сама возвращалась спустя несколько дней. Сейчас следователи и криминалисты следственного управления СК вместе с сотрудниками полиции устанавливают, тех, кто тесно общался с девушкой.
Всем, кому известно о местонахождении пропавшей просьба сообщить об этом в СУ СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
Спустя несколько часов после размещения информации о пропавшей в СМИ, она была обнаружена в одном из гипермаркетов.
В Твери так же продолжаются поиски двух пропавших подростков.
ИСТОЧНИК KP.RU