2020-03-14T17:02:28+03:00
Общество

В Твери пропала 14-летняя девушка

Ранее она неоднократно уходила из дома
Алина ПЕТРОВА
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Пропавшая девушка. Фото: СУ СК по Тверской областиПропавшая девушка. Фото: СУ СК по Тверской области
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14-летняя Александра Чистовская ушла из дома и не вернулась 13 марта. Поисками пропавшей занимаются следователи регионального СУ СК.

В ведомстве поясняют, что ранее девушка неоднократно уходила из дома, сама возвращалась спустя несколько дней. Сейчас следователи и криминалисты следственного управления СК вместе с сотрудниками полиции устанавливают, тех, кто тесно общался с девушкой.

Всем, кому известно о местонахождении пропавшей просьба сообщить об этом в СУ СКР по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

Спустя несколько часов после размещения информации о пропавшей в СМИ, она была обнаружена в одном из гипермаркетов.

В Твери так же продолжаются поиски двух пропавших подростков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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