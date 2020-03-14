Часть Московского района Твери осталась без холодной воды

14 Март 2020 2020-03-14T12:48:15+03:00

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Около полудня в субботу, 14 марта, часть Московского района осталась без холодной воды.

Как поясняют в ТверьВодоканале, Информация о месте повреждения еще уточняется, предположительно это водовод в Затверечье, бригада направлена для определения места утечки.

-Как только место определят, зону локализуют и приступят к ремонту. Вода нигде не перекрыта, но давление снизилось, в части домов не поднимается на верхние этажи. Информация об этом поступает из Южного, Московского района и Затверечья, - комментируют в Водоканале.

ИСТОЧНИК KP.RU