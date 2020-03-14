2020-03-14T11:15:47+03:00
Общество

В Твери пропали двое подростков

Следователи обращаются за помощью
Алина ПЕТРОВА
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Пропавшие подростки. Фото: СУ СК РФ по Тверской областиПропавшие подростки. Фото: СУ СК РФ по Тверской области
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Об исчезновении подростков стало известно вечером 13 марта.

Домой не вернулись Смирнов Кирилл Анатольевич 01.09.2005 года рождения и Авдеев Никита Александрович 15.09.2003 года рождения. Как сообщается в официальном сообщении регионального СУ СК: Пр факту исчезновения юношей следователями Московского и Заволжского межрайонных следственных отделов г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводятся доследственные проверки.

Установлено, Смирнов в дневное время направился из дома в школу, однако в учебное заведение так и не пришёл. Авдеев вечером ушел из дома гулять, предположительно со своим другом Смирновым, до настоящего времени его местонахождение не известно.

Всем, кому известно о местонахождении пропавших, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.

ИСТОЧНИК KP.RU

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