В Твери пропали двое подростков
Об исчезновении подростков стало известно вечером 13 марта.
Домой не вернулись Смирнов Кирилл Анатольевич 01.09.2005 года рождения и Авдеев Никита Александрович 15.09.2003 года рождения. Как сообщается в официальном сообщении регионального СУ СК: Пр факту исчезновения юношей следователями Московского и Заволжского межрайонных следственных отделов г. Тверь следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области проводятся доследственные проверки.
Установлено, Смирнов в дневное время направился из дома в школу, однако в учебное заведение так и не пришёл. Авдеев вечером ушел из дома гулять, предположительно со своим другом Смирновым, до настоящего времени его местонахождение не известно.
Всем, кому известно о местонахождении пропавших, просьба обратиться в следственное управление СК РФ по Тверской области по телефону: 8-930-179-00-69.
ИСТОЧНИК KP.RU