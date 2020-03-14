2020-03-14T08:07:39+03:00
Общество

В Твери продлён срок действия безлимитных проездных для школьников

В планах властей введение пластиковых транспортных карт, которые будут распространять через школы
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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Срок действия безлимитных проездных билетов для школьников, которые можно использовать для проезда в автобусах «Транспорта Верхневолжья», продлён до 31 мая 2020 года. В официальном релизе пресс-службы правительства региона говорится, что такое решение принято на заседании президиума регионального правительства.

В дальнейшем планируется ввести для этих целей специальные пластиковые транспортные карты.

Уже заказано 25 тысяч таких транспортных карт, которые будут распространяться через школы.

Напомним, для того чтобы купить проездной школьнику необходимо представить справку из образовательного учреждения.

По проданным проездным есть и статистика: за февраль было реализовано 478 проездных билетов, за март - 967. Приобрести билеты можно в кассе Автовокзала по адресу: Тверь, ул. Коминтерна, 10. Стоимость билета: 525 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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