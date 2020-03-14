2020-03-14T17:10:25+03:00
Общество

Большого половодья в Твери не ждут, но кое-где может подтопить

Городские власти решают, как отразить возможный удар стихии
Алина ПЕТРОВА
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Городские службы за работой. Фото: администрация ТвериГородские службы за работой. Фото: администрация Твери
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Ждать ли в Твери половодья обсудили на совещании в администрации города.

В пресс-службе горадминистрации поясняют, участники совещания сошлись на том, что риск сильного половодья весной 2020 года невысок, зима была бесснежная. Но, несмотря на это, подготовка к нему ведётся в полном объёме. На март прогноз погодных условий нестабилен – ожидаются и похолодания, и сильные осадки.

В зоне наибольшего риска традиционно подтапливаемые болотистые участки, в первую очередь, в частном секторе города.

Сейчас городские службы чистят ливневую, дренажные канавы, проверяют запорную арматуру на системах водоотведения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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