2020-03-14T11:00:08+03:00
Общество

В Тверь на Первенство России съехались 120 лучших молодых фигуристов страны

Приходите поболеть и посмотреть
Алина ПЕТРОВА
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..Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ
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В Твери в спортивном ледовом комплексе "Орбита" проходит Первенство России по фигурному катанию на коньках среди спортсменов младшего возраста. Турнир объединил около 120 сильнейших юных фигуристов со всей страны.

Посоревноваться приехали ребята из Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Белгородской, Курской, Новгородской, Тюменской, Свердловской, Челябинской, Омской, Нижегородской, Владимирской, Костромской, Воронежской, Оренбургской областей, Красноярска, Краснодара, Перми, Приморского края, Марий Эл, Башкортостана, Татарстана, Удмуртской Республики.

Тверскую область представляет Алина Горбачева, воспитанница тренера Софьи Федченко.

На соревнования в качестве тренеров и почетных гостей приехали двукратный Олимпийский чемпион, двукратный серебряный призер Олимпийских игр, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы, Заслуженный мастер спорта России Евгений Плющенко, Олимпийский чемпион, чемпион Европы, пятикратный чемпион СССР и России, Заслуженный мастер спорта России Алексей Урманов.

14 марта с короткой программой выступят девочки и мальчики младшей группы, с произвольной – девочки старшей группы. Соревнования проходят с 11.00 до 21.45.

15 марта, с 10.00 до 17.15 на лёд выйдут мальчики и девочки младшей группы с произвольной программой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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