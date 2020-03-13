Курицу с сальмонеллами и листериями производили в Тверской области

13 Март 2020 2020-03-13T18:25:33+03:00

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Пробы продукции, произведенной на птицефабрике в Тверской области отобрали инспекторы Управления Россельхознадзора по Владимирской области.

Образцы были направлены на проверку в ФГБУ "ВНИИЗЖ", подведомственного Россельхознадзору, где специалисты установили, что в крыльях бройлера присутствуют бактерии рода Salmonella, а также выявлено несоответствие по показателю Listeria monocytogenes, что является нарушением требований Технического регламента Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции".

Управлением Россельхознадзора по Тверской области принимаются меры по недопущению оборота некачественной продукции.

ИСТОЧНИК KP.RU