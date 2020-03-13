Досрочную пенсию в Тверской области получают 6472 родителя и опекуна детей-инвалидов

13 Март 2020 2020-03-13T18:12:27+03:00

Отцы детей-инвалидов могут рассчитывать на начало выплаты пенсии в 55 лет, матери – в 50 лет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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В Тверской области досрочную пенсию по старости получают 6472 родителя и опекуна детей-инвалидов. Такую цифру обнародовало тверское региональное отделение Пенсионного фонда РФ.

Напомним, родители и опекуны детей-инвалидов имеют право на досрочную пенсию по старости. Она может быть назначена одному из родителей (или опекуну) инвалида с детства, который воспитывал ребёнка до достижения им 8 лет.

Отцы детей-инвалидов могут рассчитывать на начало выплаты пенсии в 55 лет, матери – в 50 лет.

В 2020 году опекуны инвалидов с детства имеют право на сокращение возраста выхода на пенсию на один год за каждые полтора года опеки, но возраст может быть сокращён не более, чем на пять лет. И это при условии наличия страхового стажа не менее 20 лет мужчинам и 15 лет женщинам.

Имеет значение также величина индивидуального пенсионного коэффициента. Она должна быть не менее 18,6.

Ещё одно условие касается опекунов: при назначении им пенсии необходимо, чтобы опекунство было оформлено до установления инвалидности.

ИСТОЧНИК KP.RU