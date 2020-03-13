2020-03-13T18:10:46+03:00
Общество

"Контроль трезвости" вновь пройдет в Тверской области

Профилактический рейд начнется 13 марта
Ольга ТРОФИМОВА
Поделиться:
В Тверской области проходит "Контроль трезвости"В Тверской области проходит "Контроль трезвости"Фото: Василий ХОДАРЕВ
Изменить размер текста:

Госавтоинспекция Тверской области в период с 13 по 15 марта проводит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" с целью выявления управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Сотрудники ведомства обращаются к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с сотового телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24