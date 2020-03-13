"Контроль трезвости" вновь пройдет в Тверской области

13 Март 2020 2020-03-13T18:10:46+03:00

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Госавтоинспекция Тверской области в период с 13 по 15 марта проводит профилактическое мероприятие "Контроль трезвости" с целью выявления управления транспортными средствами водителями, находящимися в состоянии опьянения.

Сотрудники ведомства обращаются к жителям Твери и области с просьбой сообщать информацию о водителях, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или иного опьянения.

Информацию (государственный регистрационный знак, местонахождение, направление движения) необходимо оперативно сообщать по телефонам дежурной части: "02" или "102" - с сотового телефона.

ИСТОЧНИК KP.RU