В Твери уничтожено 117 килограммов винограда и 64 килограмма томатов из Испании

13 Март 2020 2020-03-13T18:02:02+03:00

Почти 200 кг винограда и томатов уничтожили в Твери Фото: Управление Россельхознадзора по Тверской области

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11 марта специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с представителями Тверской таможни провели проверку на оптовой базе "Меркурий" в Твери и выявили растительную продукцию, запрещенную к ввозу в Россию.

В результате рейда были обнаружены 117 кг (12 коробок) сжего винограда и 64 кг (10 коробок) томатов.

- Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на данную продукцию предоставлено не было, - уточняют в ведомстве.

Должностные лица Управления установили, что растительная продукция имеет маркировку – происхождение Испания.

Запрещенная продукция изъята из оборота и уничтожена.

ИСТОЧНИК KP.RU