В Твери уничтожено 117 килограммов винограда и 64 килограмма томатов из Испании
11 марта специалисты Управления Россельхознадзора по Тверской области совместно с представителями Тверской таможни провели проверку на оптовой базе "Меркурий" в Твери и выявили растительную продукцию, запрещенную к ввозу в Россию.
В результате рейда были обнаружены 117 кг (12 коробок) сжего винограда и 64 кг (10 коробок) томатов.
- Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на данную продукцию предоставлено не было, - уточняют в ведомстве.
Должностные лица Управления установили, что растительная продукция имеет маркировку – происхождение Испания.
Запрещенная продукция изъята из оборота и уничтожена.
ИСТОЧНИК KP.RU