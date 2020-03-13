"Студенческая весна - 2020" стартует в Твери

13 Март 2020 2020-03-13T17:58:35+03:00

Концерты пройдут в областном доме народного творчества и в ДК "Химволокно"

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Главный праздник юности, юмора и студенческого творчества стартует в Твери. Ежегодный фестиваль «Студенческая весна» начинается в ближайший вторник, 17марта.

«Студенческая весна - 2020» откроется состязаниями в музыкальном направлении в концертном зале Тверского областного дома народного творчества. Большинство факультетских программ покажут там же.

Некоторые концерты будут отыграны на сцене Дворца культуры «Химволокно». Там же 21 апреля «Студенческая весна - 2020» ТвГУ завершится гала-концертом. На нём зрители увидят самые яркие номера фестиваля.

Расписание концертов «Студенческой весны - 2020»:

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ИСТОЧНИК KP.RU