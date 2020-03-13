"Студенческая весна - 2020" стартует в Твери
Главный праздник юности, юмора и студенческого творчества стартует в Твери. Ежегодный фестиваль «Студенческая весна» начинается в ближайший вторник, 17марта.
«Студенческая весна - 2020» откроется состязаниями в музыкальном направлении в концертном зале Тверского областного дома народного творчества. Большинство факультетских программ покажут там же.
Некоторые концерты будут отыграны на сцене Дворца культуры «Химволокно». Там же 21 апреля «Студенческая весна - 2020» ТвГУ завершится гала-концертом. На нём зрители увидят самые яркие номера фестиваля.
Расписание концертов «Студенческой весны - 2020»:
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ИСТОЧНИК KP.RU