2020-03-13T17:46:21+03:00
Общество

Протирайте телефоны: Как избежать заражения коронавирусом через гаджеты, советуют жителям Тверской области

Региональный Роспотребнадзор опубликовал памятку
Виктория ТУШКОВА
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Попользовался - продезинфицируй!Попользовался - продезинфицируй!Фото: Даба ДАБАЕВ
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Управление Роспотребнадзора по Тверской области сообщает: вирусы, в частности COVID-19, могут передаваться через гаджеты, главный из которых - мобильный телефон.

Ими мы пользуемся везде - дома, на работе, в общественном транспорте. Прикасаемся к поручню, а потом берём в руку телефон, естественно, руки перед этим не помыв. Основная опасность в том, что телефон близко контактирует с лицом и губами.

Санитарные врачи советуют:

- строго соблюдайте гигиену рук, используйте вне дома антисептические салфетки или жидкие средства (гели, спреи на основе спирта (предпочтительно), в крайнем случае - на основе хлоргексидина);

- обрабатывайте телефон теми же антисептическими средствами, особенно там, где корпус гаджета соприкасается с лицом;

- обрабатывайте телефон после каждого посещения публичных мест, общественного транспорта и так далее. Обязательно - вечером, после окончания рабочего дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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