Сомнительными гранатами и луком-севком торговал предприниматель на рынке в Оленино

13 Март 2020 2020-03-13T17:21:44+03:00

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13 марта сотрудники отдела фитосанитарного надзора, качества зерна и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Тверской области провели проверку соблюдения законодательства РФ в области семеноводства и карантина растений на рынке в Оленино.

В ходе проверки выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с подкарантинной продукцией - гранатами и луком-севком, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU