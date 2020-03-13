Владелец предприятия в Твери тратил криптовалюту на наркотики и делал "закладки"

13 Март 2020 2020-03-13T16:37:21+03:00

Мужчина отправится в колнию на 12,5 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

Ближайшие 12,5 лет он проведет в колонии

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Перед судом по обвинению в сбыте наркотиков предстал 35-летний житель Калининского района. Являясь директором собственного предприятия в Твери и испытывая финансовые трудности, мужчина решил заработать на сбыте запрещенных веществ.

Через интернет осужденный заказывал наркотические вещества, расплачиваясь криптовалютой, а затем распространял их бесконтактным способом.

В мае 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт сбыта виновным наркотического средства массой 29,8 грамма в одном из подъездов многоквартирного дома в Конаково.

Также известно, что на территории Московской области мужчина приобрёл наркотические средства различных видов общей массой более 3 кг и собирался их сбыть, но был задержан сотрудниками полиции.

Суд признал молодого человека виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU