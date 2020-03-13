Владелец предприятия в Твери тратил криптовалюту на наркотики и делал "закладки"
Перед судом по обвинению в сбыте наркотиков предстал 35-летний житель Калининского района. Являясь директором собственного предприятия в Твери и испытывая финансовые трудности, мужчина решил заработать на сбыте запрещенных веществ.
Через интернет осужденный заказывал наркотические вещества, расплачиваясь криптовалютой, а затем распространял их бесконтактным способом.
В мае 2019 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий был установлен факт сбыта виновным наркотического средства массой 29,8 грамма в одном из подъездов многоквартирного дома в Конаково.
Также известно, что на территории Московской области мужчина приобрёл наркотические средства различных видов общей массой более 3 кг и собирался их сбыть, но был задержан сотрудниками полиции.
Суд признал молодого человека виновным в покушении на сбыт наркотических веществ в особо крупном размере и назначил ему наказание в виде 12 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Приговор вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU