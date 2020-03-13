В Тверской области рядом с Мелким и Глубоким создадут зону отдыха

13 Март 2020 2020-03-13T16:28:00+03:00

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О новом проекте было объявлено на заседании Межведомственной комиссии при Правительстве Тверской области по земельным отношениям. Его 13 марта провёл губернатор Игорь Руденя.

На заседании рассмотрели вопрос изменения категории нескольких земельных участков для реализации инвестпроекта в сфере туризма в Осташковского городского округа. Там рядом с озёрами Мелкое и Глубокое планируется обустроить зону отдыха и создать образовательный комплекс для бизнес семинаров, конференций и круглых столов.

Как отметил Игорь Руденя, реализация проекта позволит создать новые рабочие места, обеспечит налоговые поступления в бюджет.

ИСТОЧНИК KP.RU