В Твери детские лагеря начали готовить к новому сезону

13 Март 2020 2020-03-13T15:47:00+03:00

Для школьников свои двери летом распахнут восемь учреждений

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Подготовку загородных оздоровительных лагерей к летнему сезону 2020 года обсудили на заседании межведомственного координационного совета по вопросам организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в администрации Твери.

План подготовки учреждений к приему детей включает проведение текущего ремонта, проверку состояния электрических сетей, противопожарные мероприятия, в том числе, огнезащитную обработку зданий и сооружений, оценку работоспособности электропомп и пожарной сигнализации, при необходимости – приведение их в исправное состояние. На безопасность проверят игровое и спортивное оборудование, на участках проведут обработку от клещей.

К работе в оздоровительных учреждениях планируется привлечь около 650 сотрудников, на базе Дворца творчества детей и молодежи будет организована программа подготовки вожатых.

Напомним, что летом для детей и подростков свои двери распахнут восемь загородных оздоровительных лагерей, палаточный лагерь "Родники" и дача "Отмичи" для дошкольников.

Запись в лагеря открыта со 2 марта. Заявки подали уже более 4000 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU