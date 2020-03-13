2020-03-13T13:59:05+03:00
Происшествия

Житель Тверской области угнал лодку, чтобы кататься на ней по Селигеру

Уголовное дело в отношении него направлено в суд
Ольга ТРОФИМОВА
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На угнанной лодке мужчина катался по СелигеруНа угнанной лодке мужчина катался по СелигеруФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Инцидент произошел июле 2019 года в Осташкове Тверской области. Трое юношей и девушка выпивали в кафе. После закрытия заведения молодые люди на лодке, принадлежащей одному из них, доплыли до острова Хачин и продолжили "вечеринку" там.

К полудню следующего дня изрядно выпивший 23-летний житель Осташковского района, в отсутствии хозяина плавсредства, решил самостоятельно покататься на нем по озеру и позвал с собой товарища.

Накатавшись, обвиняемый оставил лодку на другом берегу Селигера и ушел домой. О том, где оставил лодку, злоумышленник сообщил собственнику только вечером.

Осташковским межрайонным прокурором уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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