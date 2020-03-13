Житель Тверской области угнал лодку, чтобы кататься на ней по Селигеру
Инцидент произошел июле 2019 года в Осташкове Тверской области. Трое юношей и девушка выпивали в кафе. После закрытия заведения молодые люди на лодке, принадлежащей одному из них, доплыли до острова Хачин и продолжили "вечеринку" там.
К полудню следующего дня изрядно выпивший 23-летний житель Осташковского района, в отсутствии хозяина плавсредства, решил самостоятельно покататься на нем по озеру и позвал с собой товарища.
Накатавшись, обвиняемый оставил лодку на другом берегу Селигера и ушел домой. О том, где оставил лодку, злоумышленник сообщил собственнику только вечером.
Осташковским межрайонным прокурором уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU