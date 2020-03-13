В Твери на улице Горького сбили пешехода

13 Март 2020 2020-03-13T12:59:15+03:00

На улице Горького пешеход попал под машину Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

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Авария произошла 13 марта, в районе дома №122 по улице Горького в Твери.

В УГИБДД России по Тверской области сообщили, что на нерегулируемом пешеходном переходе водитель автомобиля "ВАЗ" сбил женщину. Он не увидел ее из-за машин, которые остановились, чтобы пропустить пешехода.

В результате ДТП женщина получила травмы и была доставлена в больницу. Водитель автомобиля - без признаков алкогольного опьянения.

ИСТОЧНИК KP.RU