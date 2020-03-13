В Тверской области полицейские задержали автоугонщика из соседнего региона
Злоумышленнику грозит до пяти лет тюрьмы
Полицейские задержали автоугонщика из Ярославской области Фото: архив "КП"
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В полицию с заявлением об угоне автомобиля марки "ВАЗ" обратилмя 47-летний житель поселка Новозавидовский Тверской области. Мужчина пояснил, что в дневное время оставил авмобиль открытым, а его угнали.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. В ходе оперативно-розыскных мероприятий транспортное средство было обнаружено полицейскими на окраине поселка. Злоумышленником оказался неработающий 27-летний житель Ярославской области.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.
ИСТОЧНИК KP.RU