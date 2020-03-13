В Удомле Тверской области иномарка сбила пешехода

13 Март 2020 2020-03-13T11:49:19+03:00

ДТП случилось во дворе одного из домов

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Авария произошла утром, 13 марта, во дворе дома №24 по улице Попова в Удомле Тверской области.

В региональной Госавтоинспекции сообщили, что 26-летний водитель, управляя автомобилем "Хендай Сантафе", сдавая задним ходом на дворовой территории, наехал на пожилую женщину-пешехода.

В результате ДТП 80-летняя пенсионерка получила травму головы, перелом ребер и была госпитализирована в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU