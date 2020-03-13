2020-03-13T11:27:29+03:00
Общество

В Ржеве за три года отремонтируют все основные дороги

Всего запланировано привести в порядок свыше 30 участков уличных автомагистралей
Александр ЖМУЛИН
Поделиться:
Игорь Руденя на совещании отметил, что в приоритете - въезды в город, дороги, ведущие к Ржевскому мемориалу, достопримечательностям и памятным местам. Фото: ПТОИгорь Руденя на совещании отметил, что в приоритете - въезды в город, дороги, ведущие к Ржевскому мемориалу, достопримечательностям и памятным местам. Фото: ПТО
Изменить размер текста:

Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное планам по ремонту дорог в Ржеве на 2020-2022 годы. Поставлена задача привести в порядок 36 участков автодорог и благоустроить 21 двор.

Как сообщило областное правительство, ремонт улично-дорожной сети Ржева будет вестись в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город Воинской славы».

– В прошлом году в муниципалитете начался комплексный ремонт улично-дорожной сети. Важно продолжить эту работу и в течение ближайших трёх лет привести в нормативное состояние все основные дороги Ржева, – сказал на совещании Игорь Руденя.

В 2020 году планируется отремонтировать 12 участков дорог протяжённостью 7,69 км, а также 21,4 тыс. кв.м придомовых территорий.

В программу 2020 года включены улицы Разина, Новоженова, Урицкого, Привокзальная, Партизанская, Маяковского, Волосковская Горка, Краностроителей, Челюскинцев, а также Крестьянский переулок.

Помимо этого, в 2020 году планируется отремонтировать Старый мост через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Игорь РУДЕНЯ»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Твери детские лагеря начали готовить к новому сезону
Житель Тверской области угнал лодку, чтобы кататься на ней по Селигеру
В Тверской области без электроснабжения остаются 7500 потребителей
В Твери на улице Горького сбили пешехода
В Тверской области полицейские задержали автоугонщика из соседнего региона
В Тверской области развернуты работы по восстановлению электроснабжения
В Удомле Тверской области иномарка сбила пешехода
В Ржеве за три года отремонтируют все основные дороги
Автовладельцев предупредили о гололеде в Тверской области
Грузовик с песком опрокинулся на улице Красина в Твери
Порывистый ветер обесточил более ста населенных пунктов Тверской области
Пожилая женщина и двое молодых людей доставлены в Тверь на вертолетах санавиации
В марте мобильные бригады врачей проведут выездные осмотры пациентов в Тверской области
В центре Твери вновь прошли проверки такси
При столкновении иномарки с большегрузом в Тверской области пострадала женщина
В Тверь возвращается дискотека 90-ых
Певец Евгений Окунев приглашает в Твери на пресс-конференцию с сюрпризами
Реконструкцию Путевого дворца Торжка начнут с коммуникаций
Троллейбус прощается с Тверью