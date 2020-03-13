В Ржеве за три года отремонтируют все основные дороги

13 Март 2020 2020-03-13T11:27:29+03:00

Игорь Руденя на совещании отметил, что в приоритете - въезды в город, дороги, ведущие к Ржевскому мемориалу, достопримечательностям и памятным местам. Фото: ПТО

Всего запланировано привести в порядок свыше 30 участков уличных автомагистралей

Изменить размер текста: A A

Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное планам по ремонту дорог в Ржеве на 2020-2022 годы. Поставлена задача привести в порядок 36 участков автодорог и благоустроить 21 двор.

Как сообщило областное правительство, ремонт улично-дорожной сети Ржева будет вестись в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город Воинской славы».

– В прошлом году в муниципалитете начался комплексный ремонт улично-дорожной сети. Важно продолжить эту работу и в течение ближайших трёх лет привести в нормативное состояние все основные дороги Ржева, – сказал на совещании Игорь Руденя.

В 2020 году планируется отремонтировать 12 участков дорог протяжённостью 7,69 км, а также 21,4 тыс. кв.м придомовых территорий.

В программу 2020 года включены улицы Разина, Новоженова, Урицкого, Привокзальная, Партизанская, Маяковского, Волосковская Горка, Краностроителей, Челюскинцев, а также Крестьянский переулок.

Помимо этого, в 2020 году планируется отремонтировать Старый мост через Волгу.

ИСТОЧНИК KP.RU