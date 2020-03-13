В Ржеве за три года отремонтируют все основные дороги
Губернатор Игорь Руденя провел совещание, посвященное планам по ремонту дорог в Ржеве на 2020-2022 годы. Поставлена задача привести в порядок 36 участков автодорог и благоустроить 21 двор.
Как сообщило областное правительство, ремонт улично-дорожной сети Ржева будет вестись в рамках закона «О статусе города Тверской области, удостоенного почётного звания Российской Федерации «Город Воинской славы».
– В прошлом году в муниципалитете начался комплексный ремонт улично-дорожной сети. Важно продолжить эту работу и в течение ближайших трёх лет привести в нормативное состояние все основные дороги Ржева, – сказал на совещании Игорь Руденя.
В 2020 году планируется отремонтировать 12 участков дорог протяжённостью 7,69 км, а также 21,4 тыс. кв.м придомовых территорий.
В программу 2020 года включены улицы Разина, Новоженова, Урицкого, Привокзальная, Партизанская, Маяковского, Волосковская Горка, Краностроителей, Челюскинцев, а также Крестьянский переулок.
Помимо этого, в 2020 году планируется отремонтировать Старый мост через Волгу.
ИСТОЧНИК KP.RU
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