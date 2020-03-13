2020-03-13T10:59:03+03:00
Происшествия

Грузовик с песком опрокинулся на улице Красина в Твери

У автомобиля отвалилось колесо
Ольга ТРОФИМОВА
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Грузовик с песком опрокинулся на улице Красина Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Руслан ТепляковГрузовик с песком опрокинулся на улице Красина Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Руслан Тепляков
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Утром, 13 марта, на улице Красина в Твери произошло ДТП с большегрузом. Автомобиль "ГАЗ", груженый песком, опрокинулся на бок. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.

По предварительной версии, причиной ДТП стало отвалившееся у грузовика заднее колесо. Содержимое кузова высыпалось на асфальт, рядом с припаркованной иномаркой "Форд".

На месте работает спецтехника.

ДТП на улице Красина Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Константин Мясников

ДТП на улице Красина Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Константин Мясников

ИСТОЧНИК KP.RU

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