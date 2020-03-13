Грузовик с песком опрокинулся на улице Красина в Твери
У автомобиля отвалилось колесо
Грузовик с песком опрокинулся на улице Красина Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Руслан Тепляков
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Утром, 13 марта, на улице Красина в Твери произошло ДТП с большегрузом. Автомобиль "ГАЗ", груженый песком, опрокинулся на бок. О случившемся сообщили очевидцы в группе "Подслушано у водителей. Тверь" в соцсети.
По предварительной версии, причиной ДТП стало отвалившееся у грузовика заднее колесо. Содержимое кузова высыпалось на асфальт, рядом с припаркованной иномаркой "Форд".
На месте работает спецтехника.
ДТП на улице Красина Фото:vk.com/"Подслушано у водителей. Тверь"/Константин Мясников
ИСТОЧНИК KP.RU