Пожилая женщина и двое молодых людей доставлены в Тверь на вертолетах санавиации
11 марта вертолеты санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации и МИ-8МТВ-1 МЧС России – доставили в Тверь трех пациентов в тяжелом состоянии.
Медицинские бригады вылетали в Бежецк и г. Сычевка Смоленской области.
Из первичного сосудистого центра Бежецкой ЦРБ была эвакуирована с инфарктом пожилая жительница Кашина, а из Вяземской районной больницы - двое молодых людей, жителей Тверской области, получивших тяжёлые травмы в ДТП в Смоленской области. Об этом сообщает областной Минздрав.
Пациенты доставлены в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.
ИСТОЧНИК KP.RU