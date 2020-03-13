2020-03-13T10:06:16+03:00
Общество

Пожилая женщина и двое молодых людей доставлены в Тверь на вертолетах санавиации

Пациентам оказана помощь
Ольга ТРОФИМОВА
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На вертолетах санавиации в Тверь доставили трлих пациентов Фото: областной МинздравНа вертолетах санавиации в Тверь доставили трлих пациентов Фото: областной Минздрав
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11 марта вертолеты санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации и МИ-8МТВ-1 МЧС России – доставили в Тверь трех пациентов в тяжелом состоянии.

Медицинские бригады вылетали в Бежецк и г. Сычевка Смоленской области.

Из первичного сосудистого центра Бежецкой ЦРБ была эвакуирована с инфарктом пожилая жительница Кашина, а из Вяземской районной больницы - двое молодых людей, жителей Тверской области, получивших тяжёлые травмы в ДТП в Смоленской области. Об этом сообщает областной Минздрав.

Пациенты доставлены в областную клиническую больницу Твери для прохождения дальнейшего лечения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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