В марте мобильные бригады врачей проведут выездные осмотры пациентов в Тверской области
В марте мобильные медицинские бригады из областного центра посетят пять районов и два городских округа Тверской области: Оленинский, Старицкий, Зубцовский, Бельский, Селижаровский районы и Нелидовский и Кашинский городскик округа.
Взрослое население указанных населенных пунктов осмотрят: кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог, офтальмолог, гинеколог и оториноларинголог.
Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.
Ближайший выезд запланирован в Зубцовский район 17 марта.
График выездов мобильных бригад Фото: областной Минздрав
ИСТОЧНИК KP.RU