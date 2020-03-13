В марте мобильные бригады врачей проведут выездные осмотры пациентов в Тверской области

13 Март 2020 2020-03-13T09:34:20+03:00

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В марте мобильные медицинские бригады из областного центра посетят пять районов и два городских округа Тверской области: Оленинский, Старицкий, Зубцовский, Бельский, Селижаровский районы и Нелидовский и Кашинский городскик округа.

Взрослое население указанных населенных пунктов осмотрят: кардиолог, эндокринолог, невролог, уролог, офтальмолог, гинеколог и оториноларинголог.

Выезды медицинских бригад сформированы с учетом особенностей оказания медицинской помощи в районах.

Ближайший выезд запланирован в Зубцовский район 17 марта.

График выездов мобильных бригад Фото: областной Минздрав

ИСТОЧНИК KP.RU