В центре Твери вновь прошли проверки такси

13 Март 2020 2020-03-13T09:19:01+03:00

В Твери прошли проверки легковых такси Фото: УГИБДД России по Тверской области

Один из водителей оштрафован, автомобиль изъят на стоянку

Изменить размер текста: A A

12 марта на Тверском проспекте в Твери сотрудники ГИБДД провели мероприятие "Легковое такси".

Утром, в районе дома №16 автоинспекторы остановили водителя автомобиля "Хендай", который осуществлял перевозку пассажира на коммерческой основе без соответствующего разрешения.

- На транспортное средство была нанесена рекламная окраска агрегатора "Убер", при этом в реальности водитель пользовался информационными услугами "Яндекса", - сообщили в Госавтоинспекции. - Транспортное средство, как орудие совершения правонарушения, было изъято и помещенона охраняемую стоянку.

Водитель оштрафван за "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии", в отношении него составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU