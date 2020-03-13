2020-03-13T09:19:01+03:00
Общество

В центре Твери вновь прошли проверки такси

Один из водителей оштрафован, автомобиль изъят на стоянку
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери прошли проверки легковых такси Фото: УГИБДД России по Тверской областиВ Твери прошли проверки легковых такси Фото: УГИБДД России по Тверской области
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12 марта на Тверском проспекте в Твери сотрудники ГИБДД провели мероприятие "Легковое такси".

Утром, в районе дома №16 автоинспекторы остановили водителя автомобиля "Хендай", который осуществлял перевозку пассажира на коммерческой основе без соответствующего разрешения.

- На транспортное средство была нанесена рекламная окраска агрегатора "Убер", при этом в реальности водитель пользовался информационными услугами "Яндекса", - сообщили в Госавтоинспекции. - Транспортное средство, как орудие совершения правонарушения, было изъято и помещенона охраняемую стоянку.

Водитель оштрафван за "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии", в отношении него составлен административный материал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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