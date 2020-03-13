В центре Твери вновь прошли проверки такси
12 марта на Тверском проспекте в Твери сотрудники ГИБДД провели мероприятие "Легковое такси".
Утром, в районе дома №16 автоинспекторы остановили водителя автомобиля "Хендай", который осуществлял перевозку пассажира на коммерческой основе без соответствующего разрешения.
- На транспортное средство была нанесена рекламная окраска агрегатора "Убер", при этом в реальности водитель пользовался информационными услугами "Яндекса", - сообщили в Госавтоинспекции. - Транспортное средство, как орудие совершения правонарушения, было изъято и помещенона охраняемую стоянку.
Водитель оштрафван за "Осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии", в отношении него составлен административный материал.
ИСТОЧНИК KP.RU