При столкновении иномарки с большегрузом в Тверской области пострадала женщина

13 Март 2020 2020-03-13T09:08:08+03:00

Иномарка столкнулась с большегрузом в Тверской области Фото: УГИБДД России по Тверской области

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Авария произошла ночью 12 марта на 138-м км автодороги Сергиев Посад-Калязин-Рыбинск-Череповец в Калязинском районе Тверской области.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, 33-летний водитель автомобиля "Тойота Камри" не выбрал безопасную дистанцию до впереди движущегося автомобиля "Мерседес Бенц", под управлением 52-летнего водителя и столкнулся с ним.

В результате ДТП 32-летняя женщина-пассажир "Тойоты" с полученными травмами осмотрена на месте происшествия, после оказания медицинской помощи отпущена.

ИСТОЧНИК KP.RU