2020-03-13T00:19:56+03:00
Звезды

В Тверь возвращается дискотека 90-ых

Встреча пройдет 20 марта
Ирина ТАРАСОВА
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На дискотеке будут звучать песни, без которых не обходилась ни одна школьная дискотека. Фото: Дискотека 90-ыхНа дискотеке будут звучать песни, без которых не обходилась ни одна школьная дискотека. Фото: Дискотека 90-ых
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20 марта в Твери пройдет Дискотека 90-ых.

- Музыка из 1990-х и 2000-х. Счастливые моменты юности и детства тех, кто родился и вырос в это время! Только самые лучшие хиты и миксы из любимых песен детства и юности, без которых не обходилась ни одна школьная дискотека, будут включены в программу наших DJ. А также - танцы до утра! Атмосфера беспечности, молодости и свободы гарантирована! - так описывают формат мероприятия организаторы.

И добавляют, что каждого посетителя ждёт целая ночь умопомрачительного веселья, отличного настроения, а также необычные призы и подарки "прямиком из детства" - от попрыгунчиков до тетрисов и игровых приставок.

Клуб "Сова"

ул.Спартака 42.

18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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