Певец Евгений Окунев приглашает в Твери на пресс-конференцию с сюрпризами

12 Март 2020 2020-03-13T00:32:09+03:00

Помимо общения, рассказов о планах на будущее, исполнитель обещает спеть любимые песни. Фото: из архива Евгения Окунева

Изменить размер текста: A A

20 марта певец Евгений Окунев приглашает жителей Твери на свою пресс-конференцию, на которой журналисты и поклонники творчества исполнителя могут задать ему вопросы.

- Те, кто не сможет прийти на встречу, смогут задать мне вопрос в соцсетях, где будет проходить прямой эфир. Самые интересные вопросы я обязательно отмечу и вручу их авторам подарки, - отмечает Евгений Окунев.

Помимо общения, ответов на вопросы и рассказов о планах на будущее, исполнитель обещает еще и спеть любимые песни.

Также участниками пресс-конференции станут творческие коллеги Евгения по ряду проектов - Марат Корнаухов и Александр Митрохин.

Книжный магазин «Абракнигабра»

ул. Желябова, 28.

20 марта в 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU