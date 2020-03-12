Певец Евгений Окунев приглашает в Твери на пресс-конференцию с сюрпризами
20 марта певец Евгений Окунев приглашает жителей Твери на свою пресс-конференцию, на которой журналисты и поклонники творчества исполнителя могут задать ему вопросы.
- Те, кто не сможет прийти на встречу, смогут задать мне вопрос в соцсетях, где будет проходить прямой эфир. Самые интересные вопросы я обязательно отмечу и вручу их авторам подарки, - отмечает Евгений Окунев.
Помимо общения, ответов на вопросы и рассказов о планах на будущее, исполнитель обещает еще и спеть любимые песни.
Также участниками пресс-конференции станут творческие коллеги Евгения по ряду проектов - Марат Корнаухов и Александр Митрохин.
Книжный магазин «Абракнигабра»
ул. Желябова, 28.
20 марта в 18:00.
ИСТОЧНИК KP.RU