Жителя Твери будут судить за кражу женской сумки
В Заволжский районный суд г. Твери поступило уголовное дело в отношении местноо жителя, обвиняемого в краже.
Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле подъезда дома по ул. Пржевальского, тайно похитил с лавки сумку стоимостью 1500 рублей, внутри которой находились продукты, деньги, документы и мобильный телефон. С похищенным имуществом общей стоимостью 4322 рубля злоумышленник скрылся.
В дальнейшем он незаконно завладел банковской картой потерпевшей и потратил с нее около 15 000 рублей.
За кражу фигуранту грозит реальный срок.
ИСТОЧНИК KP.RU