2020-03-12T19:35:22+03:00
Происшествия

Жителя Твери будут судить за кражу женской сумки

Уголовное дело рассмотрит Заволжский районный суд
Ольга ТРОФИМОВА
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Жителя Твери будут судить за кражу женской сумкиЖителя Твери будут судить за кражу женской сумкиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Заволжский районный суд г. Твери поступило уголовное дело в отношении местноо жителя, обвиняемого в краже.

Установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле подъезда дома по ул. Пржевальского, тайно похитил с лавки сумку стоимостью 1500 рублей, внутри которой находились продукты, деньги, документы и мобильный телефон. С похищенным имуществом общей стоимостью 4322 рубля злоумышленник скрылся.

В дальнейшем он незаконно завладел банковской картой потерпевшей и потратил с нее около 15 000 рублей.

За кражу фигуранту грозит реальный срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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