Улицы, названные именами героев войны, отремонтируют в Твери

12 Март 2020 2020-03-12T17:26:09+03:00

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В Твери в 202 году будет реализована всероссийская акция "Улица Победы", приуроченная к 75-летию Великой Победы. В её рамках будут отремонтированы городские улицы, названные в честь героев Великой Отечественной войны. Таких улиц в Твери всего девять. Их общая протяженность составляет 9 км.

Так, в Заволжском районе будет отремонтирована улица Веселова: от улицы Луначарского до Перекопского переулка (который вошёл в программу ремонта в рамках национального проекта в 2020 году).

В Московском районе Твери участниками акции "Улица Победы" станут улицы Тамары Ильиной и Ротмистрова.

Шесть улиц, названных именами героев, отремонтируют в этом году в Пролетарском районе. Это улицы Громова, Константина Заслонова, Карбышева, Кирьянова, Евгения Пичугина и Лизы Чайкиной.

Ремонт объектов городской инфраструктуры пройдет по национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и будет находиться на особом контроле местных властей.

ИСТОЧНИК KP.RU