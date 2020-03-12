2020-03-12T17:06:52+03:00
Общество

В детском саду в Твери помощник воспитателя несколько раз ударила ребенка

Следователи проводят проверку
Ольга ТРОФИМОВА
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По факту происшествия в детском саду следователи проводят проверкуПо факту происшествия в детском саду следователи проводят проверкуФото: Евгения ГРЕБЕНИК
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В Твери следственным управлением регионального СКР организовано проведение процессуальной проверки по факту происшествия в дошкольном учреждении города.

Сообщается, что в апреле 2019 года помощник воспитателя несколько раз ударила воспитанника ладонью в область шеи. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал у мальчика кровоподтеки. Также известно, что воспитатель детского сада на долгое время запирала ребенка в помещении учреждения на ключ. Об этом писали местные СМИ.

- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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