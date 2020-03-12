В детском саду в Твери помощник воспитателя несколько раз ударила ребенка
В Твери следственным управлением регионального СКР организовано проведение процессуальной проверки по факту происшествия в дошкольном учреждении города.
Сообщается, что в апреле 2019 года помощник воспитателя несколько раз ударила воспитанника ладонью в область шеи. Судебно-медицинский эксперт зафиксировал у мальчика кровоподтеки. Также известно, что воспитатель детского сада на долгое время запирала ребенка в помещении учреждения на ключ. Об этом писали местные СМИ.
- С целью установления всех обстоятельств произошедшего следователем Московского межрайонного следственного отдела г. Тверь СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в пресс-службе ведомства.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU