Губернатор Игорь Руденя поручил решить проблему пожилых людей с коммунальными платежами в Торжке
12 марта губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит с рабочим визитом в Торжке. Там он встретился с ветеранами, которые пожаловались главе региона на проблемы с начислением коммунальных платежей.
В силу возраста некоторые люди старшего поколения без посторонней помощи не могут самостоятельно и своевременно подать показания приборов учёта на холодную и горячую воду и получают на оплату суммы, рассчитанные по нормативу потребления. Разница значительная. А для получения перерасчета необходимо прийти лично в ЕРКЦ, что может сделать не каждый пенсионер.
Игорь Руденя пообещал взять вопрос на контроль, в тот же день незапланированно посетил филиал ЕРКЦ в Торжке и предложил сделать город пилотной площадкой, где будет реализован новый проект по оказанию поддержки гражданам старшего возраста.
- Не надо людей старшего поколения сюда гонять, нужно создать телефон горячей линии - они по нему могут позвонить, к ним приезжают специалисты Министерства социальной защиты населения Тверской области, администрации города, ЕРКЦ, снимают показания приборов учёта и только тогда должно происходить начисление, - сказал Игорь Руденя.
Реализацию проекта губернатор поручил Министерству социальной защиты совместно с городскими властями.
ИСТОЧНИК KP.RU