2020-03-12T16:50:29+03:00
Общество

Губернатор Игорь Руденя поручил решить проблему пожилых людей с коммунальными платежами в Торжке

Глава региона находится в городе в рабочим визитом
Ольга ТРОФИМОВААлександр ЖМУЛИН
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Игорь Руденя лично посетил филиал ЕРКЦ в Торжке Фото: ПТОИгорь Руденя лично посетил филиал ЕРКЦ в Торжке Фото: ПТО
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12 марта губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит с рабочим визитом в Торжке. Там он встретился с ветеранами, которые пожаловались главе региона на проблемы с начислением коммунальных платежей.

В силу возраста некоторые люди старшего поколения без посторонней помощи не могут самостоятельно и своевременно подать показания приборов учёта на холодную и горячую воду и получают на оплату суммы, рассчитанные по нормативу потребления. Разница значительная. А для получения перерасчета необходимо прийти лично в ЕРКЦ, что может сделать не каждый пенсионер.

Игорь Руденя пообещал взять вопрос на контроль, в тот же день незапланированно посетил филиал ЕРКЦ в Торжке и предложил сделать город пилотной площадкой, где будет реализован новый проект по оказанию поддержки гражданам старшего возраста.

- Не надо людей старшего поколения сюда гонять, нужно создать телефон горячей линии - они по нему могут позвонить, к ним приезжают специалисты Министерства социальной защиты населения Тверской области, администрации города, ЕРКЦ, снимают показания приборов учёта и только тогда должно происходить начисление, - сказал Игорь Руденя.

Реализацию проекта губернатор поручил Министерству социальной защиты совместно с городскими властями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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