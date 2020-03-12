За сбитого пешехода пьяный водитель получил реальный срок в Тверской области

12 Март 2020 2020-03-12T16:36:26+03:00

Мужчина проведет в тюрьме три года

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Перед судом предстал 25-летний житель Краснохолмского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, мужчина сел за руль автомобиля с технически неисправной, но работоспособной тормозной системой.

При движении в сторону дома в деревню Барбино он превысил скорость и наехал на пешехода, который лежал на дороге. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU