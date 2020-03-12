За сбитого пешехода пьяный водитель получил реальный срок в Тверской области
Перед судом предстал 25-летний житель Краснохолмского района. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, не имея водительского удостоверения, мужчина сел за руль автомобиля с технически неисправной, но работоспособной тормозной системой.
При движении в сторону дома в деревню Барбино он превысил скорость и наехал на пешехода, который лежал на дороге. От полученных травм потерпевший скончался.
Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на 2 года 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU