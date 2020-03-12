2020-03-12T16:15:58+03:00
Происшествия

Мужчина забил знакомого поленом, доказывая свою национальность, в Тверской области

Судом он осужден на восемь лет
Ольга ТРОФИМОВА
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Мужчина отправится в тюрьму на восемь летМужчина отправится в тюрьму на восемь летФото: Мария ЛЕНЦ
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За совершенное в октябре 2019 года преступление перед судом предстал 43-летний житель Волгоградской области.

Находясь в гостях у знакомого в доме, расположенном в деревне Березниково Старицкого района Тверской области, осужденный выпивал в компании гостей. В этот момент у него возник конфликт с одним из приглашенных, который не поверил ему, что он цыганской национальности.

Чтобы доказать это, обвиняемый начал избивать мужчину поленом и металлической болванкой и нанес ему множественные удары по голове и телу. От полученных травм потерпевший скончался.

Суд, с учетом мнения государственного обвинителя, признал подсудимого виновным по ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Ближайшие восемь лет осужденный проведет в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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