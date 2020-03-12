В Тверской области грузовик насмерть сбил мотоциклиста без шлема
ДТП произошло во Ржеве
Мотоциклист скончался на месте ДТП Фото: УГИБДД России по Тверской области
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Авария случилась днем, 12 марта, на пересечении Советской площади и улицы Краностроителей во Ржеве Тверской области.
В региональной Госавтоинспекции сообщили, что водитель грузовика "Ивеко", выезжая со второстепенной дороги, наехал на мотоциклиста, который ехал без шлема по главной дороге.
В результате столкновения 29-летний мотоциклист погиб на месте ДТП.
ИСТОЧНИК KP.RU