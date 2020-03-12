В Тверской области автовор позарился на магнитолу и колонки в чужой машине

12 Март 2020 2020-03-12T12:38:11+03:00

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В дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 29-летняя жительница поселка Фирово. Женщина сообщила, что из ее автомобиля неизвестные похитили магнитолу, акустические колонки, аккумулятор и набор инструментов. Ущерб составил 16 000 рублей.

На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.

Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в машину, взломав замок на двери багажника.

В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 24-летний житель Фировского района Тверской области.

Фигурант сознался в содеянном и вернул имущество. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU