В Тверской области автовор позарился на магнитолу и колонки в чужой машине
В дежурную часть МО МВД России "Вышневолоцкий" обратилась 29-летняя жительница поселка Фирово. Женщина сообщила, что из ее автомобиля неизвестные похитили магнитолу, акустические колонки, аккумулятор и набор инструментов. Ущерб составил 16 000 рублей.
На место происшествия была направлена следственно-оперативная группа.
Сотрудники полиции установили, что злоумышленник проник в машину, взломав замок на двери багажника.
В ходе розыска подозреваемый был задержан. Им оказался неработающий 24-летний житель Фировского района Тверской области.
Фигурант сознался в содеянном и вернул имущество. За кражу ему грозит до пяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU