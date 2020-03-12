Руководитель следственного управления СКР Тверской области проведет прием граждан

12 Март 2020 2020-03-12T11:28:21+03:00

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27 марта руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также выявления и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.

Прием состоится в здании следственного управления в Твери, на ул. Вагжанова, д.15, с 10:00 до 13:00.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-63-36.

ИСТОЧНИК KP.RU