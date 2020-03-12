Руководитель следственного управления СКР Тверской области проведет прием граждан
27 марта руководитель следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области полковник юстиции Альберт Кизимов проведет личный прием граждан по вопросам ненадлежащего оказания медицинской помощи, а также выявления и пресечения преступлений, совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, защиты их прав и законных интересов.
Прием состоится в здании следственного управления в Твери, на ул. Вагжанова, д.15, с 10:00 до 13:00.
Предварительная запись осуществляется по телефонам: (4822) 65-63-31, 65-63-34, 65-63-36.
ИСТОЧНИК KP.RU