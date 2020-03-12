Госавтоинспекторы в Твери провели рейд "Детское кресло"

12 Март 2020 2020-03-12T11:22:02+03:00

В Твери прошел рейд "Детское кресло" Фото: УГИБДД России по Тверской области

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В Московском районе Твери 11 марта сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло» и проконтролировали, соблюдают ли участники дорожного движения требования ПДД в части перевозки детей.

За несколько часов сотрудники ДПС проверили около 150 машин и выявили более десятка административных правонарушений.

- В отношении водителей, перевозивших своих детей с нарушениями требований ПДД, были составлены административные материалы, - сообщили в ведомстве.

Нарушителям напомнили о правилах дорожного движения и выписали штрафы.

ИСТОЧНИК KP.RU