Госавтоинспекторы в Твери провели рейд "Детское кресло"
Нарушители правил перевозки детей привлечены к ответственности
В Твери прошел рейд "Детское кресло" Фото: УГИБДД России по Тверской области
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В Московском районе Твери 11 марта сотрудники Госавтоинспекции провели профилактический рейд «Детское кресло» и проконтролировали, соблюдают ли участники дорожного движения требования ПДД в части перевозки детей.
За несколько часов сотрудники ДПС проверили около 150 машин и выявили более десятка административных правонарушений.
- В отношении водителей, перевозивших своих детей с нарушениями требований ПДД, были составлены административные материалы, - сообщили в ведомстве.
Нарушителям напомнили о правилах дорожного движения и выписали штрафы.
ИСТОЧНИК KP.RU