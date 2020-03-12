Житель Ржева Тверской области задержан за хранение растительного наркотика

12 Март 2020 2020-03-12T09:47:48+03:00

Ему грозит до трех лет лишения свободы

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Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Ржевский" совместно с оперативниками наркоконтроля выявили факт хранения наркотических средств у 29-летнего жителя Ржева.

При обыске в доме у мужчины полицейские изъяли 80 граммов вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что оно является наркотическим.

Подозреваемый сообщил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления без цели сбыта.

По ч. 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU