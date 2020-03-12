Житель Ржева Тверской области задержан за хранение растительного наркотика
Ему грозит до трех лет лишения свободы
За хранение наркотиков задержан житель РжеваФото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
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Сотрудники уголовного розыска МО МВД России "Ржевский" совместно с оперативниками наркоконтроля выявили факт хранения наркотических средств у 29-летнего жителя Ржева.
При обыске в доме у мужчины полицейские изъяли 80 граммов вещества растительного происхождения. Экспертиза показала, что оно является наркотическим.
Подозреваемый сообщил, что хранил запрещенное вещество для личного употребления без цели сбыта.
По ч. 1 статьи 228 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит лишение свободы на срок до трех лет.
ИСТОЧНИК KP.RU