Трое жителей Средней Азии грабили прохожих на бульваре Гусева в Твери
С сообщением о нападении в полицию обратился 18-летний житель Твери. Молодой человек рассказал, что на бульваре Гусева трое неизвестных напали на него, избили и отняли наушники.
Потерпевший хорошо запомнил нападавших и смог их описать. Ориентировку на поиск передали патрульным службам.
Спустя несколько дней об аналогичном преступлении в полицию заявил 21-летний местный житель. Трое грабителей также избили прохожего и забрали у него сотовый телефон и наручные часы. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.
Подозреваемых в грабеже нашли и задержали. Ими оказались жители Средней Азии в возрасте от 18 и до 20 лет. В полиции злоумышленники вернули похищенное.
В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит до семи лет лишения свободы. Они водворены в изолятор временного содержания.
ИСТОЧНИК KP.RU