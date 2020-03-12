Трое жителей Средней Азии грабили прохожих на бульваре Гусева в Твери

12 Март 2020 2020-03-12T09:15:58+03:00

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С сообщением о нападении в полицию обратился 18-летний житель Твери. Молодой человек рассказал, что на бульваре Гусева трое неизвестных напали на него, избили и отняли наушники.

Потерпевший хорошо запомнил нападавших и смог их описать. Ориентировку на поиск передали патрульным службам.

Спустя несколько дней об аналогичном преступлении в полицию заявил 21-летний местный житель. Трое грабителей также избили прохожего и забрали у него сотовый телефон и наручные часы. Общий ущерб составил более 13 тысяч рублей.

Подозреваемых в грабеже нашли и задержали. Ими оказались жители Средней Азии в возрасте от 18 и до 20 лет. В полиции злоумышленники вернули похищенное.

В отношении фигурантов возбуждены уголовные дела. Им грозит до семи лет лишения свободы. Они водворены в изолятор временного содержания.

ИСТОЧНИК KP.RU