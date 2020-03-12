В Тверской области обезвредили снаряды времен войны

12 Март 2020 2020-03-12T08:59:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Взрывоопасные трофеи времен Великой Отечественной войны были найдены и обезврежены 11 марта группой специальных взрывных работ аварийно-спасательной службы Тверской области в Зубцовском районе.

Среди находок: 122 мм артиллерийский снаряд, 76 мм артиллерийских снаряд, 300 мм реактивный снаряд " М-30", шесть 81 мм минометных мин.

МЧС напоминает жителям региона, что при обнаружении взрывоопасного предмета, нужно отойти на безопасное расстояние и не предпринимать никаких действий по самостоятельному обезвреживанию, предупредить об опасности окружающих, сообщить о находке в службу спасения по телефону "101" и "112".

ИСТОЧНИК KP.RU