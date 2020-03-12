2020-03-12T08:44:40+03:00
Общество

В Твери выбирают дворы для благоустройства

Итоги конкурса подведут в середине апреля
Ольга ТРОФИМОВА
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В Твери завершен сбор заявок на благоустройство дворовВ Твери завершен сбор заявок на благоустройство дворовФото: Евгения ГУСЕВА
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В Твери завершен сбор заявок на участие городских дворов в региональной Программе поддержки местных инициатив.

В 2020 году для участия в конкурсе жители подготовили проекты благоустройства по адресам:

Центральный район: ул. Новоторжская 5, ул. Трехсвятская, д. 28 и б-р Радищева, д.29, Свободный переулок, 30 и Краснофлотская набережная 1 корп. 1;

Пролетарский район: проспект 50 лет Октября, д. 28, Октябрьский проспект, д. 34, ул. Машинистов, д.3, ул. Бориса Полевого, д. 2, к.1, 1-й переулок Красной Слободы, д.7/1, ул. Спартака, д.19; б-р Ногина, д. 3, ул. 1-я Трусова, д.1;

Московский район: ул. Летное поле, д. 6, ул. Загородная д.14 корп. 1, ул. Можайского, д. 62 корп.1, пос. Химинститута, д.24, пос. Химинститута, 18, ул. Малая Самара, 20;

Заволжский район: Артиллерийский пер, 7, ул. Голландская, д. 21, ул.1-я А. Невского, д.10, ул. Луначарского, 9, ул. П. Савельевой, 54.

Окончательный перечень участников определят 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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