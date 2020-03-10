Пациентку с акушерской патологией доставили в Тверь на вертолете

10 Март 2020 2020-03-10T19:02:13+03:00

Вертолетом санавиации в Тверь доставлена пациентка из Вышнего Волочка Фото: областной минздрав

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В воскресенье, 8 марта, вертолетом санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации - с бригадой отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы оказана помощь пациентке из Вышнего Волочка.

По информации областного минздрава, 32-летнюю женщину с тяжелой акушерской патологией доставили в Тверь из центральной районной больницы Вышнего Волочка и передали медикам областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной.

С начала месяца это уже четвертый вылет вертолетов санавиации в районы.

ИСТОЧНИК KP.RU