Пациентку с акушерской патологией доставили в Тверь на вертолете
В воскресенье, 8 марта, вертолетом санитарной авиации Тверской области - Ансат национальной службы санитарной авиации - с бригадой отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы оказана помощь пациентке из Вышнего Волочка.
По информации областного минздрава, 32-летнюю женщину с тяжелой акушерской патологией доставили в Тверь из центральной районной больницы Вышнего Волочка и передали медикам областного клинического перинатального центра им. Е.М. Бакуниной.
С начала месяца это уже четвертый вылет вертолетов санавиации в районы.
ИСТОЧНИК KP.RU