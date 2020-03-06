2020-03-06T22:44:23+03:00
Общество

"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина

Титул вице-мисс достался Валерии Сафроновой
Ирина ТАРАСОВАОльга ТРОФИМОВА
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"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина (на фото вторая справа)"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина (на фото вторая справа)Фото: Ирина ТАРАСОВА
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Сегодня, 6 марта, в ДК "Химволокно" состоялся финал конкурса "Мисс Тверь 2020". За корону боролись 16 тверских красавиц в возрасте от 16 до 24 лет.

По результатам всех конкурсов победу одержала Валерия Болонкина.

Первой вице-мисс стала Валерия Сафронова.

Татьяна Крупенина стала второй вице-мисс. Титул третьей вице-мисс завоевала Алина Середина.

Призом зрительских сипатий удостоили Анастасию Грунину.

Отметим, что каждая участница должна была выполнить творческое задание, ответить на каверзные вопросы от жюри. Также в программе было несколько выходов девушек, в том числе в купальниках.

"Мисс Тверь 2020" Валерия Болонкина Фото: Ирина ТАРАСОВА

"Мисс Тверь 2020" Валерия БолонкинаФото: Ирина ТАРАСОВА

Ведущими вечера в этом году стали 1-я Вице-Мисс Тверь 2016 и телеведущая Софья Хомякова и Алексей Селиванов.

В жюри сидели особенные гости - руководители модельных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга.

Для собравшихся свои песни исполнил Руслан Масюков. Он же являлся членом жюри.

В преддверии финала читали "КП-Тверь" выбрали "Мисс Комсомольская правда - Тверь 2020". По результатам голосования ею стала учащаяся лицея №10 Элина Шарапова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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