"Мисс Тверь 2020" стала Валерия Болонкина
Сегодня, 6 марта, в ДК "Химволокно" состоялся финал конкурса "Мисс Тверь 2020". За корону боролись 16 тверских красавиц в возрасте от 16 до 24 лет.
По результатам всех конкурсов победу одержала Валерия Болонкина.
Первой вице-мисс стала Валерия Сафронова.
Татьяна Крупенина стала второй вице-мисс. Титул третьей вице-мисс завоевала Алина Середина.
Призом зрительских сипатий удостоили Анастасию Грунину.
Отметим, что каждая участница должна была выполнить творческое задание, ответить на каверзные вопросы от жюри. Также в программе было несколько выходов девушек, в том числе в купальниках.
"Мисс Тверь 2020" Валерия БолонкинаФото: Ирина ТАРАСОВА
Ведущими вечера в этом году стали 1-я Вице-Мисс Тверь 2016 и телеведущая Софья Хомякова и Алексей Селиванов.
В жюри сидели особенные гости - руководители модельных агентств из Москвы и Санкт-Петербурга.
Для собравшихся свои песни исполнил Руслан Масюков. Он же являлся членом жюри.
В преддверии финала читали "КП-Тверь" выбрали "Мисс Комсомольская правда - Тверь 2020". По результатам голосования ею стала учащаяся лицея №10 Элина Шарапова.
ИСТОЧНИК KP.RU