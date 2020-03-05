В Тверской области суд заблокировал сайт по продаже военных билетов

5 Март 2020 2020-03-05T16:35:46+03:00

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Кимрская межрайонная прокуратура в ходе мониторинга сети Интернет выявила сай по продаже военных билетов. Доступ на ресурс осуществлялся в свободной форме - без обязательной регистрации. В целях исключения доступа неограниченного круга лиц к выявленным сайтам прокуратура обратилась в суд с административным исковым заявлением о признании указанной информации запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.

Требование прокуратуры рассмотрено и удовлетворено. Доступ к ресурсу ограничен.

ИСТОЧНИК KP.RU