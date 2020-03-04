2020-03-04T20:32:54+03:00
Здоровье

У госпитализированного в Твери пациента коронавирус не подтвердился

Пациенту поставлен диагноз «пневмония»
Ирина ТАРАСОВА
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Пациента госпитализировали, но диагноз не подтвердилсяПациента госпитализировали, но диагноз не подтвердилсяФото: Иван ВИСЛОВ
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Днем 4 марта мужчину с подозрением на коронавирус из частной клиники "Эксперт" Твери госпитализировали в Калининскую ЦРБ, где разместили в мельцеровском боксе инфекционного отделения. О результатах анализов должны были сообщить через несколько часов.

Около 19 часов по информации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» стало известно, что коронавирус у мужчины не подтвержден.

- Пациенту поставлен диагноз «пневмония», - сообщают в ведомстве.

Напомним, после появления данной информации губернатор Игорь Руденя провел совещание по вопросу предупреждения завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона с участим руководителей Управления Роспотребнадзора по Тверской области, регионального Министерства здравоохранения и других ведомств.

Глава региона поставил задачу обеспечить эффективное взаимодействие всех ведомств, задействованных в работе по профилактике распространения нового коронавируса на территории Тверской области.

- По состоянию на 4 марта, на территории Тверской области коронавирусной инфекции не зарегистрировано, - комментируют в пресс-службе ПТО.

ИСТОЧНИК KP.RU

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