Концерт симфонического оркестра RockestraLive объединит в Твери поклонников рока и классики

22 марта в ДК "Пролетарка" Твери состоится грандиозный концерт. Выступит полюбившийся всем симфонический оркестр RockestraLive. Музыканты дадут незабываемый концерт из самых любимых и знакомых рок-хитов человечества и представят совершенно новую программу v4.0!

Этот уникальный вечер будет интересен не только поклонникам рока, но и любителям академической классики. С бас-гитарой и барабанами на одной сцене будут звучать скрипки, трубы и виолончели.

- Усидеть на месте будет сложно! Гостям концерта будут представлены более двадцати мировых хитов таких легендарных групп как: AC/DC, Metallica, The Prodigy, System of a Down, Muse, Rammstein, Queen, Evanescence, Linkin Park, Iron Maiden, Led Zeppelin и многое другое... - комментируют организаторы концерта.

Симфонический оркестр RockestraLive существует четыре года. За это время он завоевал сердца тысяч слушателей, дал более сотни концертов по всей стране.

Начало в 19:00.

Билеты онлайн и в кассах города: здесь и здесь.

